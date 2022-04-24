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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Ванкувер Уайткепс
Остин - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 24 апреля 2022
Остин
24.04.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
11'
М. Уррути
26'
М. Уррути
68'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Ванкувер Уайткепс
Замена
F. Martins
️️️️
С. Дриусси
84'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
83'
79'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Л. Каваллини
Замена
️️️️
Кристиан
79'
75'
Желтая карточка
Л. Каваллини
Замена
H. Jimenez
️️️️
N. Lima
70'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Д. Галлахер
70'
ГОЛ! 3:0!
С. Дриусси
68'
46'
Замена
К. Дажоме
️️️️
П. Вите
46'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
М. Бальдисимо
46'
Замена
Д. Браун
️️️️
М. Годиньо
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
45'
+1
Желтая карточка
А. Ринг
35'
ГОЛ! 2:0!
М. Уррути
26'
25'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
ГОЛ! 1:0!
М. Уррути
Пас отдал
С. Дриусси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
13
Ethan Finlay
ЦП
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
3-3-1-2
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
13
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
17
Галлахер
37
Уррути
4-1-2-1-2
12
Хасал
28
Годиньо
33
Блэкмон
4
Веселинович
2
Нервински
55
Бальдисимо
45
Вите
31
Тейберт
21
Рапозо
24
Уайт
9
Каваллини
17
Галлахер
23
Колманич
23
Колманич
17
Галлахер
9
Дриусси
8
8
9
Дриусси
13
17
Редес
17
Редес
13
24
16
16
24
28
Годиньо
91
Браун
91
Браун
28
Годиньо
55
Бальдисимо
6
Берхальтер
6
Берхальтер
55
Бальдисимо
45
Вите
11
Дажоме
11
Дажоме
45
Вите
9
Каваллини
87
Риккеттс
87
Риккеттс
9
Каваллини
Остались в запасе
Остин
Ванкувер Уайткепс
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Остин - Ванкувер Уайткепс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Q2
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