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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити: обзор матча 03 апреля 2022
Ванкувер Уайткепс
03.04.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
73'
Р. Рапозо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
Желтая карточка
М. Годиньо
90'
+4
80'
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
K. Shelton
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Д. Кайседо
79'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Р. Рапозо
79'
77'
Замена
К. Дюк
️️️️
Ф. Эрнандес
77'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
ГОЛ! 1:0!
Р. Рапозо
73'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
С. Берхальтер
69'
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Галд
69'
Желтая карточка
Р. Галд
60'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
58'
46'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
О. Росель
Желтая карточка
С. Берхальтер
45'
Желтая карточка
Р. Тейберт
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
54
R. Walter
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
4-2-2-2
12
Хасал
2
Нервински
33
Блэкмон
4
Веселинович
91
Браун
31
Тейберт
6
Берхальтер
21
Рапозо
25
Кайседо
25
Галд
24
Уайт
2-2-5
29
8
77
Изима-Мирен
44
Свит
54
3
Фонтас
20
Шаллой
77
Расселл
21
Эрнандес
16
Росель
21
Рапозо
28
Годиньо
28
Годиньо
21
Рапозо
6
Берхальтер
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
6
Берхальтер
25
Галд
45
Вите
45
Вите
25
Галд
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
25
Кайседо
87
Риккеттс
87
Риккеттс
25
Кайседо
16
Росель
15
Эспиноза
15
Эспиноза
16
Росель
21
Эрнандес
28
Дюк
28
Дюк
21
Эрнандес
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
11
19
Вуйнович
19
Вуйнович
11
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
55
Коди Кроппер
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
6
Роберт Володер
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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