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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Ванкувер Уайткепс
Колорадо - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 11 сентября 2022
Колорадо
11.09.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 43 тур
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
21'
Г. Зардес
33'
Д. Рубио (П)
75'
J. Lewis
9'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Ванкувер Уайткепс
Замена
Д. Япи
️️️️
Д. Рубио
84'
83'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Браун
82'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Р. Веселинович
Замена
Г. Валлесилья
️️️️
Л. Абубакар
78'
Замена
M.
️️️️
J. Lewis
78'
ГОЛ! 3:1!
J. Lewis
Пас отдал
J. Price
75'
73'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
Замена
J. Price
️️️️
F. GutiÃ©rrez
68'
Замена
М. Барриос
️️️️
С. Николсон
67'
64'
Замена
L. Martins
️️️️
М. Годиньо
63'
Замена
К. Дажоме
️️️️
А. Шепф
52'
Желтая карточка
А. Шепф
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Рубио
33'
32'
Желтая карточка
Р. Веселинович
ГОЛ! 1:1!
Г. Зардес
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Веселинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
19
Jack Price
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Max
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4-2-5
16
Эстевес
5
Абубакар
2
27
Уилсон
6
Акоста
19
Николсон
14
23
Ярброу
9
Зардес
11
Рубио
13
4-1-3-1-1
55
Кроппер
33
Блэкмон
28
Годиньо
4
Веселинович
91
Браун
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
31
Тейберт
24
Грессель
24
Уайт
19
Николсон
7
Барриос
7
Барриос
19
Николсон
13
19
19
13
11
Рубио
77
Япи
77
Япи
11
Рубио
14
22
22
14
5
Абубакар
4
Валлесилья
4
Валлесилья
5
Абубакар
28
Годиньо
14
14
28
Годиньо
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
18
Шепф
11
Дажоме
11
Дажоме
18
Шепф
91
Браун
21
Рапозо
21
Рапозо
91
Браун
4
Веселинович
87
Риккеттс
87
Риккеттс
4
Веселинович
Остались в запасе
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
12
Томас Хасал
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Колорадо - Ванкувер Уайткепс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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