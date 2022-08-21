Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 21 августа 2022
Реал Солт-Лейк
21.08.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 37 тур
1 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
60'
С. Кордова
86'
Ю. Грессель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
90'
+2
Желтая карточка
С. Берхальтер
86'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Грессель
Замена
Э. Холт
️️️️
С. Кордова
81'
81'
Замена
М. Годиньо
️️️️
А. Кубас
81'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Л. Каваллини
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
J. Loffelsend
71'
67'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Р. Тейберт
67'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Р. Рапозо
Замена
А. Хулио
️️️️
М. Чанг
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Кордова
Пас отдал
J. Loffelsend
60'
54'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
А. Шепф
18'
Желтая карточка
Р. Тейберт
Желтая карточка
J. Loffelsend
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4-4-2
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
17
Руис
22
Мерам
11
Саварино
16
Чанг
16
Кордова
3
Броди
3-1-2-2-2
12
Хасал
2
Нервински
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
31
Тейберт
18
Шепф
21
Рапозо
11
Дажоме
25
Галд
9
Каваллини
19
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
19
16
Кордова
20
Холт
20
Холт
16
Кордова
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
16
Чанг
18
Шепф
24
Грессель
24
Грессель
18
Шепф
20
Кубас
28
Годиньо
28
Годиньо
20
Кубас
31
Тейберт
6
Берхальтер
6
Берхальтер
31
Тейберт
21
Рапозо
24
Уайт
24
Уайт
21
Рапозо
9
Каваллини
87
Риккеттс
87
Риккеттс
9
Каваллини
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
55
Коди Кроппер
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+