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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 27 июня 2022
Ванкувер Уайткепс
27.06.2022, понедельник, 03:00
США. МЛС, 23 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн
82'
Замена
D. Rivera
️️️️
Д. Борреро
Замена
L. Martins
️️️️
М. Годиньо
77'
69'
Желтая карточка
T. McNamara
66'
Замена
E. Boateng
️️️️
А. Ингви Траустасон
Замена
Б. Уайт
️️️️
Р. Рапозо
66'
66'
Замена
R. Spaulding
️️️️
A. DeLaGarza
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Л. Овусу
66'
62'
Замена
J. Altidore
️️️️
В. Каптум
Желтая карточка
К. Дажоме
24'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Д. Кайседо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нью-Инглэнд Революшн
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
13
Maciel
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
4-1-1-2-2
55
Кроппер
33
Блэкмон
91
Браун
4
Веселинович
28
Годиньо
20
Кубас
24
Овусу
25
Кайседо
21
Рапозо
25
Галд
9
Каваллини
3-3-5
20
88
Фаррелл
24
Джонс
7
Боу
9
Траустасон
10
Хиль
77
Борреро
1
Петрович
8
Белл
26
6
Каптум
28
Годиньо
14
14
28
Годиньо
24
Овусу
31
Тейберт
31
Тейберт
24
Овусу
25
Кайседо
11
Дажоме
11
Дажоме
25
Кайседо
21
Рапозо
24
Уайт
24
Уайт
21
Рапозо
20
34
34
20
77
Борреро
72
72
77
Борреро
9
Траустасон
24
24
9
Траустасон
6
Каптум
17
17
6
Каптум
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Нью-Инглэнд Революшн
8
Александре Кайо
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
8
Александре Кайо
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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