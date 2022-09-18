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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл: обзор матча 18 сентября 2022
Ванкувер Уайткепс
18.09.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 45 тур
2 : 1
Завершен
Сиэтл
29'
П. Вите
37'
Ю. Грессель
89'
W. Bruin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
89'
ГОЛ! 2:1!
W. Bruin
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
84'
Замена
К. Дажоме
️️️️
П. Вите
84'
Желтая карточка
Ю. Грессель
82'
81'
Желтая карточка
Н. Лодейро
Замена
М. Годиньо
️️️️
L. Martins
75'
Замена
А. Шепф
️️️️
Р. Галд
75'
71'
Замена
J. Medranda
️️️️
Н. Толо
71'
Замена
К. Роу
️️️️
А. Рольдан
71'
Замена
W. Bruin
️️️️
Д. Атенсио
46'
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Лейва
ГОЛ! 2:0!
Ю. Грессель
37'
Замена
Л. Овусу
️️️️
А. Кубас
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Вите
29'
25'
Желтая карточка
А. Рольдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Хасал
2
Нервински
4
Веселинович
14
33
Блэкмон
20
Кубас
31
Тейберт
45
Вите
24
Грессель
25
Галд
24
Уайт
4-3-1-2
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
11
Русняк
6
Лейва
14
Лодейро
13
Моррис
12
Атенсио
9
Руидиас
14
28
Годиньо
28
Годиньо
14
20
Кубас
24
Овусу
24
Овусу
20
Кубас
25
Галд
18
Шепф
18
Шепф
25
Галд
45
Вите
11
Дажоме
11
Дажоме
45
Вите
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
5
Толо
94
94
5
Толо
16
Рольдан
22
Роу
22
Роу
16
Рольдан
12
Атенсио
29
29
12
Атенсио
6
Лейва
12
12
6
Лейва
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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