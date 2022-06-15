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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 15 июня 2022
Сиэтл
15.06.2022, среда, 05:30
США. МЛС, 13 тур
4 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
5'
Н. Лодейро (П)
28'
Р. Руидиас
54'
Р. Руидиас
89'
А. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ! 4:0!
А. Рольдан
Пас отдал
Д. Лейва
89'
89'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Кайседо
Замена
A. Cissoko
️️️️
Н. Лодейро
88'
79'
Желтая карточка
А. Кайо
75'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Д. Нервински
Замена
D. Teves
️️️️
J. Medranda
72'
Замена
Д. Лейва
️️️️
F. Montero
72'
68'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
65'
Желтая карточка
А. Кубас
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
64'
61'
Замена
К. Дажоме
️️️️
L. Martins
61'
Замена
А. Кубас
️️️️
Ф. Юнгвирт
ГОЛ! 3:0!
Р. Руидиас
54'
46'
Замена
А. Кайо
️️️️
Л. Овусу
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Лодейро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
4
Erik Godoy
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
5
Нуху Толо
ЛЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
55
Майкл Бальдисимо
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4-3-3
24
Фрай
25
Раген
3
Арреага
94
16
Рольдан
14
Лодейро
3
Варгас
22
Роу
7
Чу
12
9
Руидиас
4-2-1-3
55
Кроппер
2
Нервински
4
Веселинович
14
28
Годиньо
26
Юнгвирт
24
Овусу
25
Кайседо
24
Уайт
25
Галд
4
12
6
Лейва
6
Лейва
12
94
99
99
94
14
Лодейро
92
92
14
Лодейро
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
2
Нервински
33
Блэкмон
33
Блэкмон
2
Нервински
26
Юнгвирт
20
Кубас
20
Кубас
26
Юнгвирт
24
Овусу
8
Кайо
8
Кайо
24
Овусу
14
11
Дажоме
11
Дажоме
14
25
Кайседо
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Кайседо
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
Остались в запасе
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
5
Нуху Толо
ЛЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
55
Майкл Бальдисимо
ОП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
5
Нуху Толо
ЛЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
55
Майкл Бальдисимо
ОП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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