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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Нэшвилл
Ванкувер Уайткепс - Нэшвилл: обзор матча 28 августа 2022
Ванкувер Уайткепс
28.08.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 39 тур
0 : 3
Завершен
Нэшвилл
19'
Р. Леаль
23'
J. Maher
49'
J. Maher
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Нэшвилл
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ловиц
89'
Пенальти не реализован!
Д. МакКарти
85'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
S. Davis
78'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
77'
Замена
Д. Ловиц
️️️️
E. Zubak
76'
Желтая карточка
S. Davis
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
73'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Д. Браун
65'
Замена
П. Вите
️️️️
А. Шепф
65'
65'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Х. Мухтар
65'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Р. Леаль
63'
Желтая карточка
Т. Вашингтон
Красная карточка
Л. Каваллини
53'
49'
ГОЛ! 0:3!
J. Maher
Пас отдал
E. Zubak
Замена
К. Дажоме
️️️️
С. Берхальтер
46'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Р. Рапозо
46'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
44'
Желтая карточка
Д. Браун
36'
23'
ГОЛ! 0:2!
J. Maher
Пас отдал
Х. Мухтар
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леаль
Пас отдал
А. Годой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Нэшвилл
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Хасал
91
Браун
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
6
Берхальтер
18
Шепф
24
Грессель
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
2-4-4
1
15
Миллер
4
54
20
Годой
11
Леаль
10
Мухтар
23
Вашингтон
19
Мьюил
11
5
91
Браун
28
Годиньо
28
Годиньо
91
Браун
18
Шепф
45
Вите
45
Вите
18
Шепф
6
Берхальтер
11
Дажоме
11
Дажоме
6
Берхальтер
21
Рапозо
9
Каваллини
9
Каваллини
21
Рапозо
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
11
2
Ловиц
2
Ловиц
11
54
13
МакКарти
13
МакКарти
54
10
Мухтар
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
11
Леаль
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
11
Леаль
20
Годой
27
27
20
Годой
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Нэшвилл
55
Коди Кроппер
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Остались в запасе
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Нэшвилл
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
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США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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