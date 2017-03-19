Артем Смирнов - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 января 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 января 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|28
|-33
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|10.05.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|17.04.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.04.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|08.04.2017
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|01.04.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Химки (Химки)
|26.03.2017
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|22.03.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|19.03.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|12.03.2017
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:2
|Тюмень (Тюмень)
|26.11.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:3
|Тюмень (Тюмень)
|13.11.2016
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|05.11.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|30.10.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:3
|Енисей (Красноярск)
|22.10.2016
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|15.10.2016
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|08.10.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|26.09.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|17.09.2016
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|7'
|10.09.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|02.09.2016
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:2
|Тюмень (Тюмень)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.08.2016
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.08.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|13.08.2016
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:3
|Тюмень (Тюмень)
|84'
|06.08.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|31.07.2016
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|27.07.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|23.07.2016
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|16.07.2016
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|11.07.2016
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Тюмень (Тюмень)