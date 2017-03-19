Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Смирнов - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Артем
    Отчество Александрович
    Фамилия Смирнов
    Команда Муром
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 января 1989 (34 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 28 -33 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    10.05.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    29.04.2017 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    17.04.2017 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    12.04.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Мордовия (Саранск)
    08.04.2017 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    01.04.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Химки (Химки)
    26.03.2017 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    22.03.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    19.03.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    12.03.2017 1' -90' Тосно (Тосно) 2:2 Тюмень (Тюмень)
    26.11.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 1:3 Тюмень (Тюмень)
    13.11.2016 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    05.11.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Балтика (Калининград)
    30.10.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:3 Енисей (Красноярск)
    22.10.2016 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    15.10.2016 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    08.10.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Сокол (Саратов)
    26.09.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    17.09.2016 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    7'
    10.09.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    02.09.2016 1' -90' Химки (Химки) 3:2 Тюмень (Тюмень)
    28.08.2016 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.08.2016 1' -90' Тамбов (Тамбов) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    17.08.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Тосно (Тосно)
    13.08.2016 1' -90' Спартак-2 (Москва) 2:3 Тюмень (Тюмень)
    84'
    06.08.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Луч (Владивосток)
    31.07.2016 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    27.07.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    23.07.2016 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    16.07.2016 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    11.07.2016 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Тюмень (Тюмень)
    • Читайте нас: 
    11