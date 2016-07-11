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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Тюмень
Динамо - Тюмень: обзор матча 11 июля 2016
Динамо
11.07.2016, понедельник, 19:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
24'
И. Темников
57'
К. Панченко
61'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Тюмень
Замена
В. Левин
️️️️
А. Зотов
90'
+1
Желтая карточка
А. Сапета
90'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
К. Панченко
88'
86'
Замена
А. Третьяков
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
А. Терехов
82'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Темников
78'
63'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Кленкин
ГОЛ! 3:0!
К. Панченко
Пас отдал
Г. Морозов
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Панченко
57'
46'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 1:0!
И. Темников
24'
23'
Желтая карточка
В. Лешонок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Данил Кленкин
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Андрей Павленко
ПП
9
Хасан Мамтов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
10
Артем Третьяков
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
21
Белоруков
32
Терехов
21
Зотов
11
Темников
8
Панченко
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
4-4-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
4
Локтионов
22
Шабаев
4
Кленкин
77
Павленко
13
Шляпкин
27
Чудин
9
Лешонок
7
Чуканов
9
Мамтов
21
Зотов
88
Левин
88
Левин
21
Зотов
8
Панченко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
8
Панченко
11
Темников
11
Терехов
11
Терехов
11
Темников
9
Лешонок
4
Пустозеров
4
Пустозеров
9
Лешонок
9
Мамтов
10
Третьяков
10
Третьяков
9
Мамтов
4
Кленкин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
Остались в запасе
Динамо
Тюмень
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Динамо - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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