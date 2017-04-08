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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Тюмень
Cибирь - Тюмень: обзор матча 08 апреля 2017
Cибирь
08.04.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
18'
Г. Рухаиа
11'
Х. Мамтов (П)
66'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Тюмень
90'
Замена
Е. Глухов
️️️️
В. Лешонок
79'
Желтая карточка
Д. Кленкин
77'
Замена
И. Шабаев
️️️️
П. Маслов
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Гладышев
77'
Замена
В. Ларенц
️️️️
М. Плопа
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кленкин
60'
Желтая карточка
А. Пустозеров
Желтая карточка
В. Азаров
41'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
20'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рухаиа
18'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мамтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
45
Максим Вотинов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Егор Глухов
ПВ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
4-4-1-1
22
Цыган
5
Кушнирук
3
Плопа
29
Мищенко
28
Магаль
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
4
Рухаиа
90
Безлихотнов
99
Азаров
2-1-5-1-1
35
Смирнов
39
Маслов
55
Гузь
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
27
Чудин
4
Кленкин
13
Шляпкин
9
Лешонок
7
Чуканов
9
Мамтов
3
Плопа
44
Ларенц
44
Ларенц
3
Плопа
5
Гладышев
7
Беляев
7
Беляев
5
Гладышев
9
Лешонок
17
Глухов
17
Глухов
9
Лешонок
39
Маслов
22
Шабаев
22
Шабаев
39
Маслов
Остались в запасе
Cибирь
Тюмень
17
Артем Коржунов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
35
Максим Киселев
ВР
45
Максим Вотинов
ЦФ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
17
Артем Коржунов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
35
Максим Киселев
ВР
45
Максим Вотинов
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сметанин
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Cибирь - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Тюмень
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Иртыш
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
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