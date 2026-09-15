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Япония. Джей-лига
Команды
Касима Антлерс
Ян
Статистика
€ 1,50 млн
Ян - статистика
Касима Антлерс
4 сентября 1998 (28)
#18 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Касима Антлерс
7 : 1
15.09.2026
Ньюкасл Джетс
1' - 72'
42'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Япония. Джей-лига 2024
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
32
6
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Финал
Морейренcе
1 : 0
29.05.2022
Шавиш
1' - 70'
25'
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
4 : 1
14.05.2022
Визела
53' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эшторил
1 : 0
07.05.2022
Морейренcе
73' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
2 : 0
16.04.2022
Тондела
1' - 12'
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
1 : 2
08.04.2022
Морейренcе
1' - 77'
76'
Португалия. Примейра, 28 тур
Морейренcе
0 : 1
03.04.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
20.03.2022
Морейренcе
1' - 86'
50'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
0 : 2
14.03.2022
Спортинг
1' - 81'
Португалия. Примейра, 25 тур
Морейренcе
0 : 1
06.03.2022
Маритиму
1' - 62'
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
1' - 73'
44'
Португалия. Примейра, 23 тур
Морейренcе
0 : 1
20.02.2022
Порту
1' - 73'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
5 : 0
13.02.2022
Морейренcе
1' - 56'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
18'
68'
Португалия. Примейра, 20 тур
Брага
2 : 0
30.01.2022
Морейренcе
1' - 71'
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
0 : 2
22.01.2022
Санта-Клара
1' - 72'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
1 : 1
15.01.2022
Морейренcе
1' - 77'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
0 : 1
08.01.2022
Морейренcе
1' - 70'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
2 : 1
03.01.2022
Морейренcе
1' - 89'
22'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
29.12.2021
Эшторил
1' - 84'
28'
83'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 1
12.12.2021
Портимоненси
1' - 14'
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
26.11.2021
Жил Висенте
1' - 64'
49'
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
06.11.2021
Морейренcе
90' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
1 : 1
02.11.2021
Пасуш де Феррейра
66' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 0
23.10.2021
Морейренcе
63' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
01.10.2021
Морейренcе
71' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
60' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Порту
5 : 0
19.09.2021
Морейренcе
59' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Морейренcе
2 : 2
12.09.2021
Фамаликан
1' - 54'
Португалия. Примейра, 4 тур
Белененсеш
1 : 1
27.08.2021
Морейренcе
1' - 90'
53'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 3
20.08.2021
Брага
1' - 58'
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
2 : 2
15.08.2021
Морейренcе
1' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
07.08.2021
Бенфика
1' - 79'
30'
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