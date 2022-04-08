Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Морейренcе
Жил Висенте - Морейренcе: обзор матча 08 апреля 2022
Жил Висенте
08.04.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 2
Завершен
Морейренcе
89'
С. Лино
61'
J.
75'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Морейренcе
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ласерда
Желтая карточка
Л. Кунья
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Лино
Пас отдал
Педринью
89'
Замена
J. Jose Calero
️️️️
Ф. Наварро
85'
Замена
E. Hackman
️️️️
З. Карлуш
85'
81'
Желтая карточка
М. Пасинато
77'
Замена
С. Мане
️️️️
J.
77'
Замена
М. Силва
️️️️
Ян
76'
Желтая карточка
Ян
75'
ГОЛ! 0:2!
J.
Пас отдал
Д. Ласерда
74'
Желтая карточка
J.
Замена
️️️️
В. Карвальо
68'
67'
Замена
П. Амадор
️️️️
Г. Франку
67'
Замена
Ибрахима
️️️️
Р. Мартинс
61'
ГОЛ! 0:1!
J.
Замена
Б. Анне
️️️️
A. Leautey
57'
52'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
K. Mirallas
47'
Красная карточка
Ф. Пачеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Педринью
АП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Сори Мане
ОП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
3-1-3-3
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
16
Лино
19
Фуджимото
8
Педринью
31
50
9
Наварро
4-2-1-3
14
Пасинато
21
Фримпонг
4
Жорже
33
27
Паулиньо
6
Пачеко
6
18
Ян
9
Мартинс
87
17
Франку
2
Зе Карлуш
6
6
2
Зе Карлуш
50
11
Анне
11
Анне
50
9
Наварро
14
14
9
Наварро
17
Франку
5
Амадор
5
Амадор
17
Франку
9
Мартинс
8
Ибрахима
8
Ибрахима
9
Мартинс
6
16
Мане
16
Мане
6
87
97
Ласерда
97
Ласерда
87
18
Ян
1
Силва
1
Силва
18
Ян
Остались в запасе
Жил Висенте
Морейренcе
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
19
Стивен Витория
ЦЗ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Остались в запасе
19
Стивен Витория
ЦЗ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Жил Висенте - Морейренcе
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Морейренcе
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+