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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Маритиму
Морейренcе - Маритиму: обзор матча 06 марта 2022
Морейренcе
06.03.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 1
Завершен
Маритиму
30'
М. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Маритиму
85'
Замена
Л. Андраде
️️️️
А. Видигаль
84'
Желтая карточка
М. Коста
Желтая карточка
J.
83'
82'
Желтая карточка
D. Mendes
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
П. Амадор
82'
Желтая карточка
A. Silva
80'
Замена
J.
️️️️
М. Силва
77'
69'
Замена
Э. Коста
️️️️
Р. Гитан
69'
Замена
Энрике
️️️️
Хадаш
Замена
A. Silva
️️️️
Ян
62'
Замена
K. Mirallas
️️️️
Д. Ласерда
62'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ибрахима
62'
57'
Желтая карточка
Ж. Таго
56'
Замена
D. Mendes
️️️️
И. Росси
56'
Замена
Ж. Таго
️️️️
А. Алипур
46'
Желтая карточка
С. Бельтраме
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Коста
Пас отдал
А. Видигаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
8
Хадаш
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Морейренcе
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
87
Kevin Mirallas
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
3-1-1-1-4
14
Пасинато
33
28
Сантос
5
Амадор
8
Ибрахима
6
18
Ян
9
Луис
97
Ласерда
9
Мартинс
1
Силва
4-1-1-1-3
10
Виктор
2
Винк
4
Коста
5
Зайнадине
87
Коста
16
Росси
8
Хадаш
7
Видигаль
10
Бельтраме
99
Гитан
9
Алипур
5
Амадор
21
Фримпонг
21
Фримпонг
5
Амадор
18
Ян
33
33
18
Ян
8
Ибрахима
17
Франку
17
Франку
8
Ибрахима
1
Силва
11
11
1
Силва
97
Ласерда
87
87
97
Ласерда
7
Видигаль
5
Андраде
5
Андраде
7
Видигаль
16
Росси
66
66
16
Росси
9
Алипур
95
Таго
95
Таго
9
Алипур
99
Гитан
12
Коста
12
Коста
99
Гитан
8
Хадаш
93
Энрике
93
Энрике
8
Хадаш
Остались в запасе
Морейренcе
Маритиму
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Морейренcе - Маритиму
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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