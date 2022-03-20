Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Морейренcе
Пасуш де Феррейра - Морейренcе: обзор матча 20 марта 2022
Пасуш де Феррейра
20.03.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 1
Завершен
Морейренcе
70'
Уилтон
50'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Морейренcе
Желтая карточка
Уилтон
90'
+4
90'
+2
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Паулиньо
Замена
L. Silva
️️️️
Н. Сантуш
90'
+2
Замена
Маракас
️️️️
Антунеш
90'
86'
Замена
J.
️️️️
Ян
80'
Желтая карточка
А. Жорже
76'
Желтая карточка
J.
Замена
М. Джалу
️️️️
Э. Феррейра
74'
Замена
Р. Пиреш
️️️️
Н. Гайтан
74'
73'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
A. Silva
72'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Ф. Пачеко
ГОЛ! 1:1!
Уилтон
70'
60'
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
Л. Карлос
51'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ян
Пас отдал
А. Луис
48'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ибрахима
45'
+1
Желтая карточка
Ибрахима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Морейренcе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
3-3-1-2
13
Феррейра
2
Баксиньо
3
Лима
5
Антунеш
15
Дельгадо
22
Карлос
10
Гайтан
10
Сантуш
9
Уилтон
7
Феррейра
4-1-2-1-2
14
Пасинато
27
Паулиньо
33
4
Жорже
5
Амадор
8
Ибрахима
6
Пачеко
6
18
Ян
33
9
Луис
5
Антунеш
26
Маракас
26
Маракас
5
Антунеш
10
Гайтан
46
Пиреш
46
Пиреш
10
Гайтан
7
Феррейра
20
Джалу
20
Джалу
7
Феррейра
Буцке
10
Денилсон
10
Денилсон
Буцке
10
Сантуш
23
23
10
Сантуш
27
Паулиньо
27
Консейсау
27
Консейсау
27
Паулиньо
6
Пачеко
9
Мартинс
9
Мартинс
6
Пачеко
33
97
Ласерда
97
Ласерда
33
18
Ян
11
11
18
Ян
8
Ибрахима
17
Франку
17
Франку
8
Ибрахима
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Морейренcе
13
Игор Векич
ВР
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
28
Пабло Сантос
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
1
Матеус Силва
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
Остались в запасе
28
Пабло Сантос
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
1
Матеус Силва
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Морейренcе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+