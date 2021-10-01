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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Морейренcе
Маритиму - Морейренcе: обзор матча 01 октября 2021
Маритиму
01.10.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 0
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Морейренcе
Замена
R. Andrade
️️️️
П. Пеладжо
90'
+4
Желтая карточка
К. Винк
89'
89'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ф. Пирес
88'
Замена
С. Мане
️️️️
Ф. Пачеко
Желтая карточка
А. Видигаль
87'
82'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
Ф. Соареш
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
75'
71'
Замена
Ян
️️️️
A. Silva
71'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
А. Луис
Желтая карточка
И. Росси
69'
Замена
А. Алипур
️️️️
Р. Гитан
63'
Замена
В. Коста
️️️️
Ф. Шина
62'
52'
Желтая карточка
С. Витория
Желтая карточка
П. Пеладжо
38'
36'
Желтая карточка
Ибрахима
35'
Желтая карточка
A. Silva
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
8
Хадаш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
99
Рафик Гитан
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Маритиму
77
Pedro Teixeira
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Rodrigo Andrade
ЦП
87
Витор Коста
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
18
Ян
ЦФ
2-4-2
55
Силва
5
Зайнадине
45
Шина
16
Росси
6
Пеладжо
7
Видигаль
8
Хадаш
2
Винк
99
Гитан
4-3-1-3
27
Паулиньо
33
19
Витория
5
Конте
8
Ибрахима
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
1
33
9
Луис
6
Пеладжо
6
6
6
Пеладжо
45
Шина
87
Коста
87
Коста
45
Шина
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
99
Гитан
9
Алипур
9
Алипур
99
Гитан
Рикардиньо
93
Энрике
93
Энрике
Рикардиньо
6
Пачеко
16
Мане
16
Мане
6
Пачеко
22
Соареш
21
Ямбор
21
Ямбор
22
Соареш
14
Пирес
97
Ласерда
97
Ласерда
14
Пирес
9
Луис
9
Мартинс
9
Мартинс
9
Луис
33
18
Ян
18
Ян
33
Остались в запасе
Маритиму
Морейренcе
77
Pedro Teixeira
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
77
Pedro Teixeira
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Остались в запасе
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Маритиму - Морейренcе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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