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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Морейренcе
Бенфика - Морейренcе: обзор матча 15 января 2022
Бенфика
15.01.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 1
Завершен
Морейренcе
65'
Д. Нуньес
61'
Жилберто (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Морейренcе
Желтая карточка
А. Гримальдо
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
K.
89'
Желтая карточка
А. Жорже
Желтая карточка
Н. Отаменди
86'
84'
Замена
М. Силва
️️️️
Паулиньо
84'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Пачеко
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
82'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Ж. Мариу
81'
77'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ян
Замена
В. Лазаро
️️️️
Жилберто
73'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
П. Бернарду
73'
72'
Желтая карточка
Паулиньо
70'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
A. Silva
70'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
ГОЛ! 1:1!
Д. Нуньес
65'
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Жилберто
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Х. Сеферович
60'
Желтая карточка
Рафа
55'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Мартинс
40'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Морейренcе
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
1
Kewin
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
4-1-2-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
5
Морато
12
Жилберто
5
Вайгль
23
Мариу
8
Бернарду
29
Нуньес
9
Сеферович
27
Рафа
3-3-1-1-3
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
4
Жорже
8
Ибрахима
19
Витория
6
Пачеко
18
Ян
33
9
Мартинс
1
9
Сеферович
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
12
Жилберто
19
Лазаро
19
Лазаро
12
Жилберто
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
8
Бернарду
9
Яремчук
9
Яремчук
8
Бернарду
23
Мариу
9
Рамуш
9
Рамуш
23
Мариу
18
Ян
14
Пирес
14
Пирес
18
Ян
27
Паулиньо
1
Силва
1
Силва
27
Паулиньо
6
Пачеко
17
Франку
17
Франку
6
Пачеко
33
97
Ласерда
97
Ласерда
33
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
Остались в запасе
Бенфика
Морейренcе
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Бенфика - Морейренcе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
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