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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Спортинг
Морейренcе - Спортинг: обзор матча 14 марта 2022
Морейренcе
14.03.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
29'
И. Слимани
39'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Спортинг
Желтая карточка
Р. Мартинс
90'
+1
89'
Замена
Табата
️️️️
М. Нуньес
87'
Желтая карточка
М. Рейс
Замена
J.
️️️️
Ян
81'
Желтая карточка
М. Пасинато
73'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
А. Луис
73'
71'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
З. Феддаль
64'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
М. Угарте
64'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
М. Эдвардс
64'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Паулинью
62'
Желтая карточка
З. Феддаль
Замена
М. Силва
️️️️
А. Жорже
55'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пачеко
55'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
A. Silva
55'
Желтая карточка
А. Жорже
47'
39'
ГОЛ! 0:2!
Паулинью
Пас отдал
П. Порро
35'
Желтая карточка
М. Эдвардс
Желтая карточка
П. Сантос
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Пас отдал
М. Эдвардс
26'
Желтая карточка
М. Угарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
33
Anderson Silva
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Морейренcе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Сори Мане
ОП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Табата
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-2-2-1-2
14
Пасинато
4
Жорже
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
33
6
6
Пачеко
18
Ян
9
Луис
33
3-3-1-1-2
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
13
Нету
23
Порро
5
Угарте
2
Рейс
27
Нуньес
10
Эдвардс
19
Слимани
26
Паулинью
6
Пачеко
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Пачеко
9
Луис
9
Мартинс
9
Мартинс
9
Луис
4
Жорже
1
Силва
1
Силва
4
Жорже
18
Ян
11
11
18
Ян
33
97
Ласерда
97
Ласерда
33
27
Нуньес
10
Табата
10
Табата
27
Нуньес
5
Угарте
6
Палинья
6
Палинья
5
Угарте
10
Эдвардс
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Сарабия
7
Сарабия
26
Паулинью
3
Феддаль
11
Сантуш
11
Сантуш
3
Феддаль
Остались в запасе
Морейренcе
Спортинг
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Морейренcе - Спортинг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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