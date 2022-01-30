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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Морейренcе
Брага - Морейренcе: обзор матча 30 января 2022
Брага
30.01.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 0
Завершен
Морейренcе
48'
А. Мусрати
72'
Р. Орта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Морейренcе
Желтая карточка
А. Мусрати
90'
+3
Замена
Р. Гомеш
️️️️
А. Руис
86'
83'
Замена
K. Mirallas
️️️️
Паулиньо
82'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Ибрахима
Замена
П. Оливейра
️️️️
В. Тормена
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Орта
72'
71'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ян
71'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
П. Амадор
Желтая карточка
А. Орта
68'
63'
Замена
С. Мане
️️️️
Ф. Пачеко
ГОЛ! 1:0!
А. Мусрати
48'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
46'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
46'
Замена
Витинья
️️️️
Ю. Медейрос
46'
35'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Желтая карточка
В. Тормена
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Морейренcе
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
87
Kevin Mirallas
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Матеус
3
Тормена
2
Лейте
4
Родригеш
74
Моура
70
Силва
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
9
Руис
45
Медейрос
4-1-1-1-3
14
Пасинато
33
27
Паулиньо
5
Амадор
4
Жорже
8
Ибрахима
6
Пачеко
18
Ян
1
Силва
9
Луис
9
Мартинс
3
Тормена
15
Оливейра
15
Оливейра
3
Тормена
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
9
Руис
21
Гомеш
21
Гомеш
9
Руис
45
Медейрос
9
Витинья
9
Витинья
45
Медейрос
5
Амадор
21
Фримпонг
21
Фримпонг
5
Амадор
8
Ибрахима
27
Консейсау
27
Консейсау
8
Ибрахима
6
Пачеко
16
Мане
16
Мане
6
Пачеко
27
Паулиньо
87
87
27
Паулиньо
18
Ян
97
Ласерда
97
Ласерда
18
Ян
Остались в запасе
Брага
Морейренcе
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
14
Фелипе Пирес
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
14
Фелипе Пирес
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Брага - Морейренcе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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