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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Морейренcе
Фамаликан - Морейренcе: обзор матча 13 февраля 2022
Фамаликан
13.02.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 22 тур
5 : 0
Завершен
Морейренcе
25'
Пепе (П)
31'
С. Банза
34'
А. Марин
45'
Ж. Карлос Тейшейра
69'
I. Dolček
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Морейренcе
78'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Паулиньо
78'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Р. Мартинс
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Банза
72'
ГОЛ! 5:0!
I. Dolček
Пас отдал
Э. де ла Фуэнте
69'
Замена
I. Dolček
️️️️
Б. Родригес
67'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
67'
56'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Ян
56'
Замена
A. Silva
️️️️
П. Амадор
55'
Желтая карточка
L. Rosic
Желтая карточка
Г. Ассунсао
51'
Желтая карточка
И. Родригес
48'
46'
Замена
J.
️️️️
Ф. Пачеко
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
Алекс
46'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Карлос Тейшейра
45'
44'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Желтая карточка
Алекс
40'
35'
Желтая карточка
K.
ГОЛ! 3:0!
А. Марин
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
34'
33'
Желтая карточка
П. Сантос
ГОЛ! 2:0!
С. Банза
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
31'
Желтая карточка
Риччели
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пепе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Бруно Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Морейренcе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Jefferson
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
3-1-1-1-5
3
Марин
5
Риччели
5
Пенетра
12
Ассунсао
88
Пепе
10
Тейшейра
1
Жуниор
24
Банза
7
Родригес
31
Алекс
9
Родригес
3-3-1-1-2
14
Пасинато
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
4
Жорже
8
Ибрахима
33
6
Пачеко
18
Ян
9
Мартинс
9
Луис
31
Алекс
21
Батубинсика
21
Батубинсика
31
Алекс
10
Тейшейра
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
10
Тейшейра
24
Банза
29
Кадис
29
Кадис
24
Банза
9
Родригес
7
7
9
Родригес
27
Паулиньо
27
Консейсау
27
Консейсау
27
Паулиньо
18
Ян
16
Рамуш
16
Рамуш
18
Ян
6
Пачеко
6
6
6
Пачеко
9
Мартинс
97
Ласерда
97
Ласерда
9
Мартинс
5
Амадор
33
33
5
Амадор
Остались в запасе
Фамаликан
Морейренcе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Фамаликан - Морейренcе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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