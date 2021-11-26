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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Жил Висенте
Морейренcе - Жил Висенте: обзор матча 26 ноября 2021
Морейренcе
26.11.2021, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 2
Завершен
Жил Висенте
49'
Ян (П)
90+7'
С. Витория
69'
С. Лино
77'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Жил Висенте
ГОЛ! 2:2!
С. Витория
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Л. Кунья
90'
+2
Желтая карточка
Б. Ауашерия
90'
Замена
E. Hackman
️️️️
К. Фуджимото
90'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
Замена
П. Амадор
️️️️
Паулиньо
88'
87'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
С. Лино
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Ф. Пирес
79'
Замена
A. Silva
️️️️
Ф. Пачеко
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Наварро
69'
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
65'
Замена
A. Leautey
️️️️
Мурило
Замена
Г. Франку
️️️️
Ибрахима
64'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ян
64'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ян
49'
47'
Желтая карточка
Ж. Фрелих
Желтая карточка
L. Rosic
47'
Желтая карточка
Паулиньо
28'
22'
Желтая карточка
В. Карвальо
9'
Желтая карточка
З. Карлуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
1
Kewin
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
18
Ян
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
4-3-1-3
5
Конте
33
27
Паулиньо
19
Витория
14
Пирес
6
Пачеко
8
Ибрахима
22
Соареш
18
Ян
9
Луис
1
3-2-5
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
26
Фернандеш
3
Кунья
8
Педринью
6
Карвальо
9
Наварро
31
77
Мурило
19
Фуджимото
16
Лино
27
Паулиньо
5
Амадор
5
Амадор
27
Паулиньо
6
Пачеко
33
33
6
Пачеко
14
Пирес
9
Мартинс
9
Мартинс
14
Пирес
18
Ян
97
Ласерда
97
Ласерда
18
Ян
8
Ибрахима
17
Франку
17
Франку
8
Ибрахима
19
Фуджимото
6
6
19
Фуджимото
16
Лино
20
Ауашерия
20
Ауашерия
16
Лино
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
77
Мурило
50
50
77
Мурило
Остались в запасе
Морейренcе
Жил Висенте
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Сори Мане
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Сори Мане
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
21
Никола Ямбор
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Морейренcе - Жил Висенте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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