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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Санта-Клара
Морейренcе - Санта-Клара: обзор матча 22 января 2022
Морейренcе
22.01.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 2
Завершен
Санта-Клара
85'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Санта-Клара
89'
Желтая карточка
М. Мохеби
Замена
J.
️️️️
П. Амадор
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохеби
Пас отдал
К. Боатенг
Вторая желтая
С. Витория
84'
76'
Замена
М. Мохеби
️️️️
Кризан
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ян
72'
69'
Замена
П. Энрике
️️️️
Р. Кошта
63'
Желтая карточка
Мансур
Желтая карточка
С. Витория
60'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
П. Сантос
55'
Замена
А. Луис
️️️️
A. Silva
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
18
Ян
ПВ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
21
Рикардинью
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
3-3-1-1-3
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
19
Витория
8
Ибрахима
33
16
Рамуш
18
Ян
9
Мартинс
1
33
3-1-1-5
99
17
Тассано
17
Вильянуэва
70
Мансур
8
Карвальо
18
Линкольн
21
Рикардинью
19
Кошта
9
Кризан
5
Морита
3
Боатенг
18
Ян
14
Пирес
14
Пирес
18
Ян
28
Сантос
97
Ласерда
97
Ласерда
28
Сантос
5
Амадор
11
11
5
Амадор
33
9
Луис
9
Луис
33
19
Кошта
23
Энрике
23
Энрике
19
Кошта
9
Кризан
9
Мохеби
9
Мохеби
9
Кризан
Остались в запасе
Морейренcе
Санта-Клара
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Морейренcе - Санта-Клара
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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