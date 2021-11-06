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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Морейренcе
Витория Гимараеш - Морейренcе: обзор матча 06 ноября 2021
Витория Гимараеш
06.11.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 1
Завершен
Морейренcе
19'
М. Эдвардс
85'
Б. Дуарте
89'
Ф. Пирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Морейренcе
90'
+1
Замена
П. Амадор
️️️️
А. Конте
90'
+1
Замена
Ян
️️️️
A. Silva
89'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Пирес
Замена
А. Семеду
️️️️
Т. Хандель
86'
ГОЛ! 2:0!
Б. Дуарте
Пас отдал
R. Quaresma
85'
77'
Замена
А. Луис
️️️️
Ибрахима
67'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
Г. Франку
67'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Д. Ласерда
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
67'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
67'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
66'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Алмейда
57'
42'
Желтая карточка
Ибрахима
Желтая карточка
О. Эступиньян
35'
Желтая карточка
Рочинья
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Эдвардс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
21
Никола Ямбор
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
18
Ян
ЦФ
3-4-3
14
Варела
21
Боревкович
2
Мумин
77
Сако
20
Хандель
21
Андре Андре
8
Алмейда
10
Эдвардс
28
Са
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-2-5
27
Паулиньо
19
Витория
33
5
Конте
8
Ибрахима
6
Пачеко
97
Ласерда
17
Франку
1
33
9
Мартинс
20
Хандель
30
Семеду
30
Семеду
20
Хандель
8
Алмейда
70
Силва
70
Силва
8
Алмейда
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
5
Конте
5
Амадор
5
Амадор
5
Конте
97
Ласерда
14
Пирес
14
Пирес
97
Ласерда
17
Франку
21
Ямбор
21
Ямбор
17
Франку
8
Ибрахима
9
Луис
9
Луис
8
Ибрахима
33
18
Ян
18
Ян
33
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Морейренcе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Витория Гимараеш - Морейренcе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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