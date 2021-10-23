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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Морейренcе
Спортинг - Морейренcе: обзор матча 23 октября 2021
Спортинг
23.10.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 0
Завершен
Морейренcе
16'
С. Коатес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Морейренcе
90'
+4
Желтая карточка
Р. Консейсау
90'
Желтая карточка
L. Rosic
89'
Желтая карточка
С. Витория
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Гонсалвеш
85'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
85'
Желтая карточка
Д. Браганца
82'
80'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Ф. Пачеко
80'
Замена
М. Силва
️️️️
Г. Франку
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
77'
70'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
Замена
М. Нуньес
️️️️
П. Сарабия
67'
Желтая карточка
Паулинью
66'
63'
Замена
Ян
️️️️
A. Silva
63'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ф. Пирес
Желтая карточка
Ж. Палинья
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Коатес
Пас отдал
П. Сарабия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
1
Kewin
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
1
Матеус Силва
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
18
Ян
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Адан
25
Инасиу
2
Рейс
21
Браганца
4
Коатес
6
Палинья
23
Порро
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
4-3-4
27
Консейсау
33
19
Витория
5
Конте
8
Ибрахима
6
Пачеко
14
Пирес
17
Франку
9
Мартинс
33
1
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
28
Гонсалвеш
47
Эшгайю
47
Эшгайю
28
Гонсалвеш
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
7
Сарабия
27
Нуньес
27
Нуньес
7
Сарабия
6
Пачеко
22
Соареш
22
Соареш
6
Пачеко
17
Франку
1
Силва
1
Силва
17
Франку
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
14
Пирес
97
Ласерда
97
Ласерда
14
Пирес
33
18
Ян
18
Ян
33
Остались в запасе
Спортинг
Морейренcе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Спортинг - Морейренcе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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