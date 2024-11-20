Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аллано - статистика

Завершил карьеру
24 апреля 1995 (31), Рио-де-Жанейро
#2 | Нападающий
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крисиума
24
1
2
9
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 1
10.11.2024
Крисиума
1' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
1 : 1
19.10.2024
Крисиума
1' - 76'
56'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
47'
87'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
1' - 78'
52'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
5 : 0
15.09.2024
Крисиума
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крисиума
1 : 0
29.08.2024
Брагантино
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Крисиума
2 : 2
18.08.2024
Васко да Гама
1' - 73'
6'
22'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Форталеза
1 : 0
10.08.2024
Крисиума
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крисиума
2 : 1
04.08.2024
Атлетико Минейро
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
2 : 0
20.07.2024
Крисиума
1' - 75'
62, 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
2 : 1
17.07.2024
Крисиума
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крисиума
1 : 1
12.07.2024
Флуминенсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крисиума
1 : 0
04.07.2024
Крузейро
74' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крисиума
1 : 1
01.07.2024
Интернасьонал
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.06.2024
Крисиума
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крисиума
2 : 1
22.06.2024
Ботафого
56' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крисиума
1 : 2
02.06.2024
Палмейрас
87' - 90'
90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+