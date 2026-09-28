Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Уругвай. Примера
Команды
Данубио
Иван Росси
Статистика
€ 350 тыс
Иван Росси - статистика
Данубио
1 ноября 1993 (32), Буэнос-Айрес
#16 | Полузащитник
183 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
28.09.2026
Данубио
Был в запасе
Уругвай. Примера, 7 тур
Данубио
1 : 1
20.09.2026
Монтевидео Уондерерс
65' - 90'
Уругвай. Примера, 6 тур
Хувентуд
1 : 1
13.09.2026
Данубио
Был в запасе
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
1' - 57'
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2026
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
26
0
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Маритиму
0 : 1
14.05.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
1 : 1
08.05.2022
Маритиму
1' - 90'
59'
Португалия. Примейра, 30 тур
Маритиму
4 : 0
16.04.2022
Боавишта
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 29 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 0
09.04.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Маритиму
1 : 3
03.04.2022
Тондела
1' - 90'
40'
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
0 : 1
13.03.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Морейренcе
0 : 1
06.03.2022
Маритиму
1' - 56'
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
1 : 1
26.02.2022
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Маритиму
0 : 1
20.02.2022
Фамаликан
1' - 72'
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
0 : 3
14.02.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Маритиму
0 : 0
05.02.2022
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Порту
2 : 1
30.01.2022
Маритиму
67' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Маритиму
1 : 1
23.01.2022
Белененсеш
87' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Брага
0 : 1
15.01.2022
Маритиму
82' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Маритиму
2 : 0
28.12.2021
Визела
1' - 74'
25'
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
7 : 1
19.12.2021
Маритиму
1' - 58'
16'
Португалия. Примейра, 14 тур
Маритиму
4 : 1
11.12.2021
Санта-Клара
63' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
2 : 0
28.11.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 73'
38'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
4 : 2
07.11.2021
Маритиму
1' - 46'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 2
31.10.2021
Жил Висенте
61' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
22.10.2021
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
01.10.2021
Морейренcе
1' - 90'
69'
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
1 : 0
24.09.2021
Маритиму
1' - 78'
73'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
0 : 0
18.09.2021
Маритиму
68' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
2 : 2
13.09.2021
Арука
1' - 83'
49'
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
2 : 1
27.08.2021
Маритиму
1' - 63'
Португалия. Примейра, 3 тур
Маритиму
1 : 1
22.08.2021
Порту
1' - 58'
Португалия. Примейра, 2 тур
Белененсеш
1 : 2
16.08.2021
Маритиму
1' - 90'
40'
Португалия. Примейра, 1 тур
Маритиму
0 : 2
07.08.2021
Брага
1' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+