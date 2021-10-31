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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Жил Висенте
Маритиму - Жил Висенте: обзор матча 31 октября 2021
Маритиму
31.10.2021, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 2
Завершен
Жил Висенте
45'
Хадаш
28'
К. Фуджимото
67'
Л. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Жил Висенте
90'
+2
Желтая карточка
Г. Абурджания
90'
Замена
E. Hackman
️️️️
К. Фуджимото
83'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
81'
Желтая карточка
В. Карвальо
79'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
79'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
М. Буэно
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Хадаш
72'
Замена
Р. Гитан
️️️️
П. Пеладжо
72'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Рикардиньо
71'
67'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кунья
Замена
А. Алипур
️️️️
Э. Коста
62'
Замена
И. Росси
️️️️
D. Mendes
61'
54'
Желтая карточка
З. Карлуш
Желтая карточка
К. Винк
50'
ГОЛ! 1:1!
Хадаш
Пас отдал
К. Винк
45'
32'
Желтая карточка
Ф. Наварро
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Фуджимото
Пас отдал
С. Лино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
8
Хадаш
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
1-5-4
10
Виктор
5
Зайнадине
8
Хадаш
66
6
Пеладжо
7
Видигаль
87
Коста
12
Коста
2
Винк
5
Андраде
39
Рикардиньо
3-1-5
23
Фрелих
3
Кунья
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
16
Лино
31
8
Буэно
50
19
Фуджимото
66
16
Росси
16
Росси
66
12
Коста
9
Алипур
9
Алипур
12
Коста
6
Пеладжо
99
Гитан
99
Гитан
6
Пеладжо
39
Рикардиньо
95
Таго
95
Таго
39
Рикардиньо
8
Хадаш
10
Бельтраме
10
Бельтраме
8
Хадаш
19
Фуджимото
6
6
19
Фуджимото
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
8
Буэно
8
Абурджания
8
Абурджания
8
Буэно
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
Остались в запасе
Маритиму
Жил Висенте
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
10
Клесио Баке
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Маритиму - Жил Висенте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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