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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Маритиму
Эшторил - Маритиму: обзор матча 27 августа 2021
Эшторил
27.08.2021, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
28'
М. Креспо
59'
Шикинью
45'
К. Винк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Маритиму
Желтая карточка
Шикинью
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. Коста
Желтая карточка
Л. Африко
90'
88'
Желтая карточка
Э. Коста
Желтая карточка
М. Креспо
85'
85'
Желтая карточка
Ф. Шина
Желтая карточка
Д. Фигейра
81'
78'
Замена
Э. Коста
️️️️
В. Коста
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ч. Жеральдеш
78'
75'
Замена
R. Macedo
️️️️
К. Винк
Замена
А. Франку
️️️️
A. Clóvis
71'
Желтая карточка
Н. Феррарези
63'
63'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Л. Андраде
63'
Замена
М. Коста
️️️️
Х. Саэнс
63'
Замена
Ф. Шина
️️️️
И. Росси
Замена
L. Ruiz
️️️️
Б. Лоуреншу
60'
Замена
К. Сория
️️️️
D. Bruno
60'
ГОЛ! 2:1!
Шикинью
Пас отдал
Б. Лоуреншу
59'
49'
Желтая карточка
Зайнадине
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Винк
Пас отдал
А. Алипур
37'
Желтая карточка
Л. Андраде
ГОЛ! 1:0!
М. Креспо
Пас отдал
Б. Лоуреншу
28'
19'
Желтая карточка
А. Видигаль
Желтая карточка
D. Bruno
15'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Шикинью
ЦП
33
André Clóvis
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
87
Витор Коста
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
8
Хадаш
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
6
Rodrigo Andrade
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
3-2-3-2
99
Фигейра
31
Жоаозиньо
22
17
Лоуреншу
5
Феррарези
44
Африко
32
Розье
12
Жеральдеш
10
Шикинью
19
Креспо
33
2-5-3
10
Виктор
23
Саэнс
5
Зайнадине
16
Росси
87
Коста
7
Видигаль
8
Хадаш
66
2
Винк
5
Андраде
9
Алипур
22
30
Сория
30
Сория
22
12
Жеральдеш
16
16
12
Жеральдеш
33
10
Франку
10
Франку
33
17
Лоуреншу
11
11
17
Лоуреншу
16
Росси
45
Шина
45
Шина
16
Росси
23
Саэнс
4
Коста
4
Коста
23
Саэнс
5
Андраде
6
Пеладжо
6
Пеладжо
5
Андраде
87
Коста
12
Коста
12
Коста
87
Коста
2
Винк
7
7
2
Винк
Остались в запасе
Эшторил
Маритиму
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
7
Беншимоль
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
55
Мигель Силва
ВР
6
Rodrigo Andrade
ЦП
93
Энрике
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
7
Беншимоль
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
6
Rodrigo Andrade
ЦП
93
Энрике
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Эшторил - Маритиму
7
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
6
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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