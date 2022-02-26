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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Спортинг
Маритиму - Спортинг: обзор матча 26 февраля 2022
Маритиму
26.02.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
5'
Хадаш
38'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Спортинг
90'
+1
Желтая карточка
Р. Винагре
Желтая карточка
Э. Коста
90'
90'
Желтая карточка
И. Слимани
Замена
Энрике
️️️️
А. Видигаль
89'
Замена
Л. Андраде
️️️️
Р. Гитан
89'
80'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Д. Браганца
Замена
D. Mendes
️️️️
С. Бельтраме
77'
Замена
Ж. Таго
️️️️
А. Алипур
77'
76'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
69'
Желтая карточка
М. Коста
52'
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
М. Рейс
Желтая карточка
Хадаш
33'
ГОЛ! 1:0!
Хадаш
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
8
Хадаш
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
3-1-1-1-4
10
Виктор
87
Коста
5
Зайнадине
4
Коста
16
Росси
8
Хадаш
7
Видигаль
10
Баке
99
Гитан
10
Бельтраме
9
Алипур
3-3-1-3
1
Адан
2
Рейс
25
Инасиу
4
Коатес
23
Порро
5
Угарте
21
Браганца
27
Нуньес
26
Паулинью
11
Сантуш
19
Слимани
99
Гитан
5
Андраде
5
Андраде
99
Гитан
10
Бельтраме
66
66
10
Бельтраме
9
Алипур
95
Таго
95
Таго
9
Алипур
7
Видигаль
93
Энрике
93
Энрике
7
Видигаль
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
11
Сантуш
10
Эдвардс
10
Эдвардс
11
Сантуш
21
Браганца
19
Винагре
19
Винагре
21
Браганца
Остались в запасе
Маритиму
Спортинг
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Маритиму - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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