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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Маритиму
Витория Гимараеш - Маритиму: обзор матча 22 октября 2021
Витория Гимараеш
22.10.2021, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 9 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
76'
О. Эступиньян
90+1'
Рочинья
90'
К. Винк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Маритиму
ГОЛ! 2:1!
Рочинья
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Винк
Пас отдал
Л. Андраде
Желтая карточка
Т. Боревкович
88'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
О. Эступиньян
83'
Замена
Т. Хандель
️️️️
А. Семеду
83'
79'
Замена
Энрике
️️️️
В. Коста
79'
Замена
T. Soderstrom
️️️️
Хадаш
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
Пас отдал
Рочинья
76'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
А. Андре
75'
68'
Желтая карточка
К. Винк
68'
Замена
Рикардиньо
️️️️
А. Видигаль
Замена
А. Алмейда
️️️️
Т. Силва
67'
Замена
Рочинья
️️️️
R. Quaresma
67'
59'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Э. Коста
59'
Замена
Р. Гитан
️️️️
С. Бельтраме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
3-5-2
14
Варела
21
Боревкович
2
Мумин
77
Сако
30
Семеду
70
Силва
10
Эдвардс
17
21
Андре Андре
28
Са
19
Эступиньян
1-4-5
10
Виктор
5
Зайнадине
66
8
Хадаш
7
Видигаль
87
Коста
9
Алипур
12
Коста
10
Бельтраме
5
Андраде
2
Винк
17
10
Рочинья
10
Рочинья
17
70
Силва
8
Алмейда
8
Алмейда
70
Силва
30
Семеду
20
Хандель
20
Хандель
30
Семеду
19
Эступиньян
17
Жанвье
17
Жанвье
19
Эступиньян
21
Андре Андре
19
Дуарте
19
Дуарте
21
Андре Андре
12
Коста
6
Пеладжо
6
Пеладжо
12
Коста
7
Видигаль
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
Видигаль
8
Хадаш
23
23
8
Хадаш
87
Коста
93
Энрике
93
Энрике
87
Коста
10
Бельтраме
99
Гитан
99
Гитан
10
Бельтраме
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Маритиму
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Витория Гимараеш - Маритиму
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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