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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Маритиму
Спортинг - Маритиму: обзор матча 24 сентября 2021
Спортинг
24.09.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
90+8'
П. Порро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Маритиму
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Порро
90'
+8
90'
+4
Вторая желтая
П. Виктор
90'
+3
Желтая карточка
D. Mendes
Желтая карточка
Р. Эшгайю
90'
+2
85'
Замена
К. Баке
️️️️
А. Видигаль
85'
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
82'
Желтая карточка
П. Пеладжо
Замена
Табата
️️️️
Ж. Палинья
82'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Л. Нету
82'
78'
Замена
D. Mendes
️️️️
И. Росси
78'
Замена
В. Коста
️️️️
Ф. Шина
Желтая карточка
С. Коатес
76'
73'
Желтая карточка
И. Росси
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
71'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Сарабия
70'
69'
Замена
А. Алипур
️️️️
Рикардиньо
Желтая карточка
Л. Нету
60'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Р. Винагре
58'
Желтая карточка
З. Феддаль
56'
56'
Желтая карточка
П. Виктор
28'
Желтая карточка
Ф. Шина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЦП
8
Хадаш
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
5
Лео Андраде
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
19
Винагре
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
7
Сарабия
26
Паулинью
11
Сантуш
3-4-3
10
Виктор
5
Зайнадине
23
Саэнс
45
Шина
8
Хадаш
16
Росси
6
Пеладжо
7
Видигаль
2
Винк
39
Рикардиньо
5
Андраде
19
Винагре
8
Томаш
8
Томаш
19
Винагре
7
Сарабия
77
Кабрал
77
Кабрал
7
Сарабия
6
Палинья
10
Табата
10
Табата
6
Палинья
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
13
Нету
47
Эшгайю
47
Эшгайю
13
Нету
45
Шина
87
Коста
87
Коста
45
Шина
16
Росси
66
66
16
Росси
39
Рикардиньо
9
Алипур
9
Алипур
39
Рикардиньо
7
Видигаль
10
Баке
10
Баке
7
Видигаль
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
Остались в запасе
Спортинг
Маритиму
13
Жоау Виржиния
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
55
Мигель Силва
ВР
3
Мойзес Москера
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
3
Мойзес Москера
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Спортинг - Маритиму
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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