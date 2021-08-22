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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Порту
Маритиму - Порту: обзор матча 22 августа 2021
Маритиму
22.08.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Порту
45+4'
Хадаш
35'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Порту
Желтая карточка
К. Винк
90'
+1
86'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ж. Мариу
Замена
К. Баке
️️️️
В. Коста
86'
Замена
Ф. Шина
️️️️
Хадаш
86'
Замена
R. Macedo
️️️️
А. Видигаль
85'
81'
Замена
Эванилсон
️️️️
Л. Диас
81'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
И. Маркано
71'
Замена
Х. Корона
️️️️
Отавио
71'
Замена
Пепе
️️️️
М. Тареми
Желтая карточка
П. Пеладжо
66'
62'
Желтая карточка
М. Тареми
Желтая карточка
М. Коста
59'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
И. Росси
58'
Замена
М. Коста
️️️️
Х. Саэнс
58'
ГОЛ! 1:1!
Хадаш
Пас отдал
В. Коста
45'
+4
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Желтая карточка
В. Коста
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
16
Иван Росси
ЦП
8
Хадаш
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
87
Витор Коста
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
2
Клаудио Винк
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
17
Жоау Мариу
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
6
Rodrigo Andrade
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
93
Энрике
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Пепе
ЦФ
2-5-3
10
Виктор
23
Саэнс
5
Зайнадине
8
Хадаш
66
87
Коста
7
Видигаль
16
Росси
9
Алипур
5
Андраде
2
Винк
3-1-1-2-3
99
Кошта
5
Маркано
3
Пепе
99
Мбемба
8
Урибе
28
Кошта
25
Отавио
14
Диас
17
Мариу
11
Мартинес
9
Тареми
8
Хадаш
45
Шина
45
Шина
8
Хадаш
23
Саэнс
4
Коста
4
Коста
23
Саэнс
16
Росси
6
Пеладжо
6
Пеладжо
16
Росси
7
Видигаль
7
7
7
Видигаль
87
Коста
10
Баке
10
Баке
87
Коста
17
Мариу
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Мариу
25
Отавио
17
Корона
17
Корона
25
Отавио
5
Маркано
20
Виейра
20
Виейра
5
Маркано
14
Диас
9
Эванилсон
9
Эванилсон
14
Диас
9
Тареми
11
Пепе
11
Пепе
9
Тареми
Остались в запасе
Маритиму
Порту
55
Мигель Силва
ВР
6
Rodrigo Andrade
ЦП
93
Энрике
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
6
Rodrigo Andrade
ЦП
93
Энрике
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Маритиму - Порту
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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