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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Витория Гимараеш
Маритиму - Витория Гимараеш: обзор матча 13 марта 2022
Маритиму
13.03.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
82'
Н. Жанвье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Витория Гимараеш
90'
+4
Замена
И. Бамба
️️️️
А. Алмейда
89'
Желтая карточка
R. Quaresma
Замена
Энрике
️️️️
К. Винк
87'
Замена
К. Баке
️️️️
Р. Гитан
86'
86'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Рочинья
86'
Замена
R. Quaresma
️️️️
О. Эступиньян
82'
ГОЛ! 0:1!
Н. Жанвье
Пас отдал
Д. Катамо
75'
Замена
Д. Катамо
️️️️
R. Lameiras
Замена
П. Пеладжо
️️️️
С. Бельтраме
75'
75'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
Желтая карточка
С. Бельтраме
61'
58'
Желтая карточка
Т. Силва
Желтая карточка
Э. Коста
58'
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
57'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Витория Гимараеш
61
Antal Bencze
ВР
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-2-1-3
10
Виктор
87
Коста
4
Коста
5
Зайнадине
2
Винк
66
8
Хадаш
7
Видигаль
95
Таго
99
Гитан
10
Бельтраме
4-4-2
14
Варела
44
2
2
Мумин
55
Соареш
30
Семеду
10
70
Силва
8
Алмейда
19
Эступиньян
10
Рочинья
10
Бельтраме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
10
Бельтраме
99
Гитан
10
Баке
10
Баке
99
Гитан
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
2
Винк
93
Энрике
93
Энрике
2
Винк
8
Алмейда
22
Бамба
22
Бамба
8
Алмейда
19
Эступиньян
17
17
19
Эступиньян
10
10
Катамо
10
Катамо
10
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
10
Рочинья
19
Дуарте
19
Дуарте
10
Рочинья
Остались в запасе
Маритиму
Витория Гимараеш
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
Главный тренер
Даниэль Рамос
61
Antal Bencze
ВР
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
Остались в запасе
61
Antal Bencze
ВР
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Маритиму - Витория Гимараеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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