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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Эшторил
Маритиму - Эшторил: обзор матча 05 февраля 2022
Маритиму
05.02.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 0
Завершен
Эшторил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Эшторил
Желтая карточка
Р. Гитан
90'
+4
83'
Желтая карточка
Р. Бару
Замена
Рикардиньо
️️️️
А. Алипур
80'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Энрике
80'
76'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Шавьер
75'
Замена
D. Bruno
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
Хадаш
️️️️
D. Mendes
73'
68'
Красная карточка
К. Сория
65'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
57'
Замена
Р. Бару
️️️️
J. Gamboa
28'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
Желтая карточка
Зайнадине
25'
Желтая карточка
D. Mendes
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
93
Энрике
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
16
Шавьер
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-1-5
10
Виктор
87
Коста
2
Винк
5
Зайнадине
4
Коста
66
95
Таго
99
Гитан
9
Алипур
10
Бельтраме
93
Энрике
4-2-2-2
99
Фигейра
3
Вильям
31
Жоаозиньо
5
Виталь
30
Сория
16
32
Розье
17
Лоуреншу
10
Франку
17
Фонте
16
Шавьер
66
8
Хадаш
8
Хадаш
66
93
Энрике
7
Видигаль
7
Видигаль
93
Энрике
9
Алипур
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Алипур
17
Лоуреншу
22
22
17
Лоуреншу
16
28
Бару
28
Бару
16
16
Шавьер
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
Шавьер
17
Фонте
33
33
17
Фонте
Остались в запасе
Маритиму
Эшторил
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
12
Тиаго Силва
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Маритиму - Эшторил
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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