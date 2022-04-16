Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Боавишта
Маритиму - Боавишта: обзор матча 16 апреля 2022
Маритиму
16.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 30 тур
4 : 0
Завершен
Боавишта
41'
М. Коста
45+3'
Ж. Таго
63'
Ж. Таго (П)
69'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Боавишта
86'
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
83'
81'
Желтая карточка
J. De Santis
80'
Замена
J. De Santis
️️️️
П. Муса
80'
Замена
T. Reymão
️️️️
С. Перес
Замена
M. Sousa
️️️️
Э. Коста
76'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Энрике
76'
72'
Красная карточка
Т. Мораиш
71'
Желтая карточка
П. Муса
71'
Замена
M. Namora
️️️️
К. Горре
ГОЛ! 4:0!
Ж. Таго
69'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Хадаш
64'
Замена
D. Mendes
️️️️
П. Пеладжо
64'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Таго
63'
Желтая карточка
П. Пеладжо
55'
55'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
Л. Сантуш
55'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
И. Вукотич
ГОЛ! 2:0!
Ж. Таго
Пас отдал
Хадаш
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
М. Коста
41'
Желтая карточка
И. Росси
32'
Желтая карточка
В. Коста
32'
Желтая карточка
Ж. Таго
21'
16'
Желтая карточка
С. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
99
Рафик Гитан
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-1-2-3
10
Виктор
87
Коста
5
Зайнадине
4
Коста
2
Винк
16
Росси
6
Пеладжо
8
Хадаш
95
Таго
93
Энрике
12
Коста
4-1-2-1-2
1
Бракали
4
Каннон
26
Абаскаль
20
Феррейра
12
Поросо
8
Вукотич
42
Макута
24
Перес
77
Сантуш
9
Муса
11
Горре
6
Пеладжо
66
66
6
Пеладжо
12
Коста
14
14
12
Коста
93
Энрике
7
Видигаль
7
Видигаль
93
Энрике
8
Хадаш
99
Гитан
99
Гитан
8
Хадаш
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
24
Перес
24
24
24
Перес
8
Вукотич
10
Нжийе
10
Нжийе
8
Вукотич
77
Сантуш
21
Мораиш
21
Мораиш
77
Сантуш
11
Горре
11
11
11
Горре
9
Муса
9
9
9
Муса
Остались в запасе
Маритиму
Боавишта
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Алиреза Бейранванд
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
79
Педру Малхейру
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
10
Клесио Баке
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
79
Педру Малхейру
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Маритиму - Боавишта
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Боавишта
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+