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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Маритиму
Бенфика - Маритиму: обзор матча 19 декабря 2021
Бенфика
19.12.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 15 тур
7 : 1
Завершен
Маритиму
3'
Д. Нуньес
18'
Д. Нуньес
34'
Жилберто
48'
Рафа
57'
Р. Яремчук
86'
Г. Рамуш
90+1'
Х. Сеферович
81'
А. Алипур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Маритиму
ГОЛ! 7:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Рафа
90'
+1
ГОЛ! 6:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Х. Сеферович
86'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Жилберто
82'
81'
ГОЛ! 5:1!
А. Алипур
Пас отдал
П. Пеладжо
77'
Замена
К. Баке
️️️️
Э. Коста
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
77'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Р. Яремчук
77'
73'
Замена
D. Mendes
️️️️
Р. Гитан
Замена
А. Таарабт
️️️️
А. Гримальдо
66'
Замена
Морато
️️️️
Ж. Мариу
66'
58'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
И. Росси
58'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
ГОЛ! 5:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Рафа
57'
ГОЛ! 4:0!
Рафа
Пас отдал
Р. Яремчук
48'
46'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Энрике
45'
+1
Желтая карточка
Э. Коста
ГОЛ! 3:0!
Жилберто
Пас отдал
Рафа
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Ж. Мариу
18'
16'
Желтая карточка
И. Росси
Желтая карточка
Д. Нуньес
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
93
Энрике
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Маритиму
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
34
Алмейда
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
12
Жилберто
23
Мариу
29
Нуньес
9
Яремчук
27
Рафа
2-2-5
10
Виктор
4
Коста
5
Зайнадине
87
Коста
16
Росси
2
Винк
10
Бельтраме
12
Коста
99
Гитан
95
Таго
23
Мариу
5
Морато
5
Морато
23
Мариу
12
Жилберто
19
Лазаро
19
Лазаро
12
Жилберто
22
Гримальдо
49
Таарабт
49
Таарабт
22
Гримальдо
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
9
Яремчук
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Яремчук
99
Гитан
66
66
99
Гитан
16
Росси
6
Пеладжо
6
Пеладжо
16
Росси
93
Энрике
7
Видигаль
7
Видигаль
93
Энрике
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
12
Коста
10
Баке
10
Баке
12
Коста
Остались в запасе
Бенфика
Маритиму
23
Элтон Лейте
ВР
8
Паулу Бернарду
ЦП
21
Пицци
АП
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
8
Паулу Бернарду
ЦП
21
Пицци
АП
7
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Бенфика - Маритиму
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
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