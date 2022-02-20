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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Фамаликан
Маритиму - Фамаликан: обзор матча 20 февраля 2022
Маритиму
20.02.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 1
Завершен
Фамаликан
11'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Фамаликан
90'
+3
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Замена
Рикардиньо
️️️️
Ф. Шина
87'
82'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
И. Родригес
Желтая карточка
Хадаш
80'
76'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
73'
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
72'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Банза
72'
Замена
I. Dolček
️️️️
Б. Родригес
Замена
К. Баке
️️️️
И. Росси
72'
Замена
D. Mendes
️️️️
А. Видигаль
71'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
С. Бельтраме
46'
Замена
Хадаш
️️️️
Ж. Таго
46'
Вторая желтая
К. Винк
45'
+4
Пенальти не реализован!
Ж. Таго
45'
+1
44'
Желтая карточка
Л. Жуниор
Желтая карточка
К. Винк
40'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Банза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
7
Ivan Dolček
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
4-1-1-4
10
Виктор
45
Шина
4
Коста
5
Зайнадине
2
Винк
16
Росси
7
Видигаль
10
Бельтраме
9
Алипур
99
Гитан
95
Таго
4-1-1-5
5
Пенетра
5
Риччели
21
Батубинсика
3
Марин
88
Пепе
10
Тейшейра
1
Жуниор
7
Родригес
18
Пикель
24
Банза
9
Родригес
10
Бельтраме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
10
Бельтраме
7
Видигаль
66
66
7
Видигаль
95
Таго
8
Хадаш
8
Хадаш
95
Таго
45
Шина
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
45
Шина
16
Росси
10
Баке
10
Баке
16
Росси
7
Родригес
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
7
Родригес
10
Тейшейра
12
Ассунсао
12
Ассунсао
10
Тейшейра
9
Родригес
7
7
9
Родригес
24
Банза
29
Кадис
29
Кадис
24
Банза
Остались в запасе
Маритиму
Фамаликан
55
Мигель Силва
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
14
Miguel Sousa
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
14
Miguel Sousa
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Маритиму - Фамаликан
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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