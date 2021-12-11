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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Санта-Клара
Маритиму - Санта-Клара: обзор матча 11 декабря 2021
Маритиму
11.12.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 14 тур
4 : 1
Завершен
Санта-Клара
18'
Ж. Таго (П)
38'
Энрике
60'
М. Коста
69'
Р. Гитан (П)
1'
Л. Андраде (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Санта-Клара
90'
+2
Желтая карточка
А. Карвальо
89'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
89'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Нене
Замена
К. Баке
️️️️
Р. Гитан
83'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Э. Коста
83'
81'
Замена
J. Patric
️️️️
Х. Морита
81'
Замена
М. Булдини
️️️️
Кризан
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Гитан
69'
68'
Желтая карточка
Мансур
Желтая карточка
Л. Андраде
66'
64'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Р. Кошта
Замена
И. Росси
️️️️
D. Mendes
63'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
63'
ГОЛ! 3:1!
М. Коста
60'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Энрике
50'
48'
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 2:1!
Энрике
Пас отдал
С. Бельтраме
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Таго
18'
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Андраде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
4
Матеус Коста
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
2
Клаудио Винк
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Маритиму
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
1-2-5
10
Виктор
4
Коста
87
Коста
66
99
Гитан
93
Энрике
95
Таго
12
Коста
10
Бельтраме
2-1-1-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
18
Нене
18
Линкольн
5
Морита
3
Боатенг
19
Кошта
21
Рикардинью
9
Кризан
12
Коста
6
Пеладжо
6
Пеладжо
12
Коста
66
16
Росси
16
Росси
66
93
Энрике
7
Видигаль
7
Видигаль
93
Энрике
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
99
Гитан
10
Баке
10
Баке
99
Гитан
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
18
Нене
8
Карвальо
8
Карвальо
18
Нене
19
Кошта
28
Кейта
28
Кейта
19
Кошта
5
Морита
26
26
5
Морита
9
Кризан
9
Булдини
9
Булдини
9
Кризан
Остались в запасе
Маритиму
Санта-Клара
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Маритиму - Санта-Клара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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