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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Маритиму
Порту - Маритиму: обзор матча 30 января 2022
Порту
30.01.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
19'
Эванилсон
49'
Пепе
53'
Э. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Маритиму
90'
+1
Замена
К. Баке
️️️️
К. Винк
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Б. Кошта
88'
82'
Желтая карточка
Р. Гитан
Желтая карточка
М. Груйич
80'
Желтая карточка
Ж. Мариу
79'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
72'
Желтая карточка
Венделл
69'
68'
Замена
Хадаш
️️️️
D. Mendes
67'
Замена
И. Росси
️️️️
Э. Коста
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Пепе
63'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Виейра
63'
61'
Замена
Энрике
️️️️
А. Видигаль
61'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
С. Бельтраме
57'
Желтая карточка
К. Винк
53'
ГОЛ! 2:1!
Э. Коста
51'
Желтая карточка
Э. Коста
ГОЛ! 2:0!
Пепе
Пас отдал
Отавио
49'
Желтая карточка
Отавио
45'
43'
Желтая карточка
М. Коста
31'
Желтая карточка
А. Видигаль
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
Отавио
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
8
Хадаш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
3-1-3-2-1
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
99
Мбемба
8
Груйич
28
Кошта
17
Витинья
20
Виейра
11
Пепе
25
Отавио
9
Эванилсон
4-1-1-4
10
Виктор
4
Коста
5
Зайнадине
2
Винк
87
Коста
66
7
Видигаль
99
Гитан
10
Бельтраме
9
Алипур
12
Коста
20
Виейра
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Виейра
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
11
Пепе
17
Мариу
17
Мариу
11
Пепе
28
Кошта
11
Мартинес
11
Мартинес
28
Кошта
12
Коста
16
Росси
16
Росси
12
Коста
66
8
Хадаш
8
Хадаш
66
10
Бельтраме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
10
Бельтраме
2
Винк
10
Баке
10
Баке
2
Винк
7
Видигаль
93
Энрике
93
Энрике
7
Видигаль
Остались в запасе
Порту
Маритиму
1
Агустин Маркесин
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Порту - Маритиму
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
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