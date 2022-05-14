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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Портимоненси
Маритиму - Портимоненси: обзор матча 14 мая 2022
Маритиму
14.05.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
81'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Портимоненси
90'
+2
Замена
П. Са
️️️️
И. Ангуло
Замена
П. Пеладжо
️️️️
С. Бельтраме
90'
Замена
Хадаш
️️️️
В. Коста
90'
Желтая карточка
А. Алипур
84'
81'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
В. Жуниор
Замена
А. Алипур
️️️️
Р. Гитан
74'
68'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ф. Муфи
Замена
Энрике
️️️️
А. Видигаль
59'
Замена
M. Sousa
️️️️
Э. Коста
59'
57'
Замена
F.
️️️️
A. Lazaar
Желтая карточка
Р. Гитан
45'
39'
Желтая карточка
Ф. Релваш
Желтая карточка
Л. Андраде
15'
9'
Желтая карточка
Ф. Муфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
10
Клесио Баке
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
23
Косуке Накамура
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
8
Хадаш
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
93
Энрике
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
21
Педру Са
ОП
8
Бруниньо
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
3-1-1-5
55
Силва
87
Коста
5
Зайнадине
5
Андраде
16
Росси
7
Видигаль
10
Бельтраме
95
Таго
99
Гитан
12
Коста
10
Баке
3-1-1-5
44
Педрао
4
Роша
44
Релваш
28
Жоку
93
Жуниор
0
18
Муфи
7
Эвертон
77
Ангуло
10
Накадзима
10
Бельтраме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
10
Бельтраме
12
Коста
14
14
12
Коста
87
Коста
8
Хадаш
8
Хадаш
87
Коста
7
Видигаль
93
Энрике
93
Энрике
7
Видигаль
99
Гитан
9
Алипур
9
Алипур
99
Гитан
77
Ангуло
21
Са
21
Са
77
Ангуло
18
Муфи
96
Да Коста
96
Да Коста
18
Муфи
0
9
9
0
Остались в запасе
Маритиму
Портимоненси
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Паям Ниазманд
ВР
8
Бруниньо
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
8
Бруниньо
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Маритиму - Портимоненси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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