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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Маритиму
Фамаликан - Маритиму: обзор матча 18 сентября 2021
Фамаликан
18.09.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 0
Завершен
Маритиму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Маритиму
Желтая карточка
Д. Тавареш
90'
+3
84'
Замена
Х. Саэнс
️️️️
Л. Андраде
84'
Замена
К. Баке
️️️️
Хадаш
Замена
П. Маркеш
️️️️
Пепе
81'
77'
Желтая карточка
Ф. Шина
Замена
Д. Тавареш
️️️️
И. Хайме
76'
Желтая карточка
Пепе
74'
68'
Замена
И. Росси
️️️️
D. Mendes
Замена
Б. Родригес
️️️️
М. Пауло
68'
64'
Замена
R. Macedo
️️️️
Рикардиньо
64'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Энрике
Пенальти не реализован!
И. Родригес
57'
56'
Желтая карточка
Зайнадине
43'
Желтая карточка
Л. Андраде
Желтая карточка
И. Родригес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
32
Маркос Пауло
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фамаликан
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
6
Rodrigo Andrade
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
99
Рафик Гитан
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
3-1-5
13
3
Марин
5
Пенетра
7
88
Пепе
18
Пикель
24
Банза
24
Хайме
7
Родригес
31
Алекс
2-3-5
10
Виктор
5
Зайнадине
45
Шина
66
6
Пеладжо
8
Хадаш
9
Алипур
93
Энрике
39
Рикардиньо
5
Андраде
2
Винк
88
Пепе
43
Маркеш
43
Маркеш
88
Пепе
32
Пауло
9
Родригес
9
Родригес
32
Пауло
24
Хайме
20
Тавареш
20
Тавареш
24
Хайме
5
Андраде
23
Саэнс
23
Саэнс
5
Андраде
66
16
Росси
16
Росси
66
93
Энрике
99
Гитан
99
Гитан
93
Энрике
39
Рикардиньо
7
7
39
Рикардиньо
8
Хадаш
10
Баке
10
Баке
8
Хадаш
Остались в запасе
Фамаликан
Маритиму
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЦП
6
Rodrigo Andrade
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЦП
6
Rodrigo Andrade
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Фамаликан - Маритиму
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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