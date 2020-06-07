Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уссам Гаша - статистика

Завершил карьеру
25 октября 1995 (30)
#27 | Нападающий
170 см
Алжир
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
24
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
1' - 76'
35'
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
2 : 0
30.05.2023
Антальяспор
54' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
0 : 0
21.05.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Анкарагюджю
1 : 1
17.05.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Антальяспор
1 : 3
06.05.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
0 : 1
29.04.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 2
24.04.2023
Сивасспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбулспор
3 : 3
19.04.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
3 : 1
14.04.2023
Аланьяспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
1 : 1
07.04.2023
Антальяспор
70' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
2 : 0
18.03.2023
Антальяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
4 : 0
11.03.2023
Кайсериспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
3 : 1
06.03.2023
Антальяспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
1 : 0
04.02.2023
Газиантеп
65' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.02.2023
Антальяспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
27.12.2022
Антальяспор
1' - 27'
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
0 : 2
23.12.2022
Анкарагюджю
1' - 77'
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
4 : 2
06.11.2022
Карагюмрюк
26' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Сивасспор
0 : 2
31.10.2022
Антальяспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
2 : 1
21.10.2022
Истанбулспор
46' - 90'
68'
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
3 : 2
14.10.2022
Антальяспор
1' - 90'
29'
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
1 : 1
08.10.2022
Коньяспор
9' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 3
17.09.2022
Адана Демирспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
1 : 0
11.09.2022
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
0 : 2
04.09.2022
Касымпаша
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
5 : 2
26.08.2022
Антальяспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
5 : 2
20.08.2022
Трабзонспор
53' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
0 : 1
07.08.2022
Галатасарай
1' - 63'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+