Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Трабзонспор
Антальяспор - Трабзонспор: обзор матча 20 августа 2022
Антальяспор
20.08.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
5 : 2
Завершен
Трабзонспор
14'
Фернандо
40'
Х. Райт (П)
81'
Г. Байракдар
90+6'
Г. Байракдар
90+8'
Х. Райт
45+5'
Э. Барди
73'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Трабзонспор
ГОЛ! 5:2!
Х. Райт
90'
+8
ГОЛ! 4:2!
Г. Байракдар
Пас отдал
У. Гаша
90'
+6
87'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Д. Токез
ГОЛ! 3:2!
Г. Байракдар
Пас отдал
Х. Райт
81'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Фреди
79'
Замена
К. Сертел
️️️️
С. Ларссон
79'
73'
ГОЛ! 2:2!
Э. Барди
Пас отдал
Трезеге
68'
Замена
М. Сиопис
️️️️
С. Денсвил
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Л. Адриано
68'
60'
Желтая карточка
С. Денсвил
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
53'
46'
Замена
М. Бартра
️️️️
В. Уго
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
Э. Барди
Пас отдал
А. Корнелиус
43'
Замена
Э. Барди
️️️️
Д. Хасполат
42'
Замена
А. Омюр
️️️️
Т. Бакасетас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Райт
40'
32'
Желтая карточка
Д. Хасполат
Желтая карточка
С. Ларссон
17'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Боффин
30
Кудряшов
77
Вурал
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
8
Ларссон
16
Фреди
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
4-1-1-2-2
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
14
Уго
4
Денсвил
17
Эльмали
34
Хасполат
24
Токез
9
Бакасетас
7
Трезеге
14
Корнелиус
21
Джанини
8
Ларссон
88
Сертел
88
Сертел
8
Ларссон
4
Адриано
88
Езмерт
88
Езмерт
4
Адриано
16
Фреди
17
Байракдар
17
Байракдар
16
Фреди
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
34
Хасполат
10
Барди
10
Барди
34
Хасполат
14
Уго
5
Бартра
5
Бартра
14
Уго
9
Бакасетас
33
Омюр
33
Омюр
9
Бакасетас
4
Денсвил
6
Сиопис
6
Сиопис
4
Денсвил
24
Токез
17
Куасси
17
Куасси
24
Токез
Остались в запасе
Антальяспор
Трабзонспор
1
Альперен Уйсал
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Антальяспор - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+