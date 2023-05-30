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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Антальяспор
Фенербахче - Антальяспор: обзор матча 30 мая 2023
Фенербахче
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
2'
Э. Валенсия
90+5'
М. Зайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Антальяспор
ГОЛ! 2:0!
М. Зайц
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
90'
+5
Замена
И. Юкшек
️️️️
В. Арао
90'
89'
Желтая карточка
В. Сары
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
87'
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Гюлер
86'
84'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Фреди
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Валенсия
68'
Замена
Ж. Педро
️️️️
М. Батшуайи
68'
66'
Замена
А. Ндао
️️️️
С. Ларссон
57'
Желтая карточка
Б. Балчи
54'
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Синик
54'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Э. Ракип
Желтая карточка
И. Кахведжи
46'
17'
Желтая карточка
Э. Ракип
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Гюлер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-1-3-1-2
70
Эгрибаят
4
Акайдын
41
Салаи
14
Перес
15
Арао
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
8
Зайц
15
Гюлер
13
Валенсия
44
Батшуайи
4-1-1-2-2
23
Лейте
7
Балчи
89
Сары
42
Узунхан
77
Вурал
20
Фернандо
6
Ракип
16
Фреди
70
Синик
11
Райт
8
Ларссон
15
Арао
5
Юкшек
5
Юкшек
15
Арао
15
Гюлер
9
Росси
9
Росси
15
Гюлер
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
13
Валенсия
7
Кинг
7
Кинг
13
Валенсия
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
8
Ларссон
18
Ндао
18
Ндао
8
Ларссон
70
Синик
27
Гаша
27
Гаша
70
Синик
6
Ракип
10
Накадзима
10
Накадзима
6
Ракип
16
Фреди
91
Йылдырым
91
Йылдырым
16
Фреди
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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