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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Антальяспор
Анкарагюджю - Антальяспор: обзор матча 17 мая 2023
Анкарагюджю
17.05.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
90+3'
Милсон
68'
Г. Вурал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Антальяспор
ГОЛ! 1:1!
Милсон
90'
+3
90'
+2
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
С. Ларссон
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
К. Малку
90'
+2
84'
Замена
К. Сертел
️️️️
Г. Вурал
84'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Э. Ракип
83'
Желтая карточка
Э. Ракип
Замена
Милсон
️️️️
Э. Килинк
80'
Замена
Педринью
️️️️
Т. Антальялы
80'
Желтая карточка
Э. Килинк
71'
68'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вурал
Пас отдал
А. Ндао
64'
Желтая карточка
Г. Вурал
61'
Замена
Э. Узунхан
️️️️
Фреди
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
А. Канкая
60'
Замена
Г. Беридзе
️️️️
Г. Жахид
60'
46'
Замена
А. Ндао
️️️️
Д. Синик
44'
Желтая карточка
Д. Синик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
4-2-2-2
23
Аккан
4
Кызылдаг
23
Ганоушек
18
Муякич
24
Малку
16
Джоканович
14
Антальялы
6
Канкая
11
Жахид
9
Соу
11
Килинк
4-1-1-2-2
23
Лейте
2
Флоранус
89
Сары
21
Топрак
77
Вурал
20
Фернандо
6
Ракип
16
Фреди
70
Синик
91
Йылдырым
8
Ларссон
6
Канкая
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
6
Канкая
14
Антальялы
8
Педринью
8
Педринью
14
Антальялы
11
Жахид
7
Беридзе
7
Беридзе
11
Жахид
11
Килинк
7
Милсон
7
Милсон
11
Килинк
24
Малку
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
24
Малку
8
Ларссон
30
Кудряшов
30
Кудряшов
8
Ларссон
77
Вурал
88
Сертел
88
Сертел
77
Вурал
16
Фреди
42
Узунхан
42
Узунхан
16
Фреди
6
Ракип
19
Акыйол
19
Акыйол
6
Ракип
70
Синик
18
Ндао
18
Ндао
70
Синик
Остались в запасе
Анкарагюджю
Антальяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Альперен Уйсал
ВР
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Анкарагюджю - Антальяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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