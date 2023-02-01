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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Антальяспор
Трабзонспор - Антальяспор: обзор матча 01 февраля 2023
Трабзонспор
01.02.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
34'
Трезеге
90+5'
Н. Унювар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Антальяспор
ГОЛ! 2:0!
Н. Унювар
90'
+5
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Сиопис
85'
80'
Замена
У. Гаша
️️️️
С. Ларссон
Замена
Н. Унювар
️️️️
Джанини
77'
69'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Э. Ракип
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
Э. Эльмали
64'
59'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Фреди
59'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Д. Синик
59'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
А. Ндао
Замена
В. Уго
️️️️
М. Бартра
46'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
А. Омюр
46'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
40'
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
9
Гомес
21
Джанини
4-1-1-3-1
23
Лейте
7
Балчи
89
Сары
4
Гершалиу
77
Вурал
20
Фернандо
6
Ракип
18
Ндао
16
Фреди
70
Синик
8
Ларссон
17
Эльмали
4
Тюркмен
4
Тюркмен
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
14
Уго
5
Бартра
6
Сиопис
5
Гбамен
5
Гбамен
6
Сиопис
33
Омюр
34
Хасполат
34
Хасполат
33
Омюр
21
Джанини
37
Унювар
37
Унювар
21
Джанини
70
Синик
2
Флоранус
2
Флоранус
70
Синик
8
Ларссон
27
Гаша
27
Гаша
8
Ларссон
18
Ндао
14
Мехмеди
14
Мехмеди
18
Ндао
16
Фреди
10
Накадзима
10
Накадзима
16
Фреди
6
Ракип
11
Гюмюш
11
Гюмюш
6
Ракип
Остались в запасе
Трабзонспор
Антальяспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Трабзонспор - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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