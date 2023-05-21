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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Антальяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 мая 2023
Антальяспор
21.05.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Желтая карточка
А. Кайгисиз
88'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Б. Озкан
87'
Замена
Л. Лима
️️️️
Д. Эркин
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Х. Райт
81'
73'
Желтая карточка
Л. Билья
72'
Замена
А. Кайгисиз
️️️️
Ш. Озбайраклы
Замена
Д. Синик
️️️️
А. Ндао
64'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Фреди
64'
Замена
Э. Узунхан
️️️️
О. Топрак
37'
34'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Лейте
89
Сары
21
Топрак
88
Сертел
7
Балчи
20
Фернандо
6
Ракип
16
Фреди
18
Ндао
8
Ларссон
11
Райт
3-2-3-1-1
16
Зенгезер
32
Ие
5
Туба
42
Саинер
2
Озбайраклы
88
Эркин
6
Билья
9
Тюрук
19
Озкан
24
Янузай
19
Кени
21
Топрак
42
Узунхан
42
Узунхан
21
Топрак
18
Ндао
70
Синик
70
Синик
18
Ндао
16
Фреди
10
Накадзима
10
Накадзима
16
Фреди
11
Райт
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Райт
2
Озбайраклы
22
Кайгисиз
22
Кайгисиз
2
Озбайраклы
88
Эркин
6
Лима
6
Лима
88
Эркин
42
Саинер
7
Гюрлер
7
Гюрлер
42
Саинер
19
Озкан
25
Фигейредо
25
Фигейредо
19
Озкан
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Антальяспор - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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