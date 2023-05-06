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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Бешикташ
Антальяспор - Бешикташ: обзор матча 06 мая 2023
Антальяспор
06.05.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Бешикташ
32'
О. Топрак
54'
В. Абубакар
84'
Д. Тосун
89'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Бешикташ
90'
+5
Замена
У. Мерас
️️️️
В. Абубакар
90'
+5
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Тосун
90'
+4
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Масуаку
89'
ГОЛ! 1:3!
В. Абубакар
Пас отдал
Т. Бингель
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Э. Ракип
88'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
С. Ларссон
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Красная карточка
Б. Балчи
80'
70'
Замена
Т. Бингель
️️️️
В. Розье
Замена
А. Ндао
️️️️
Д. Синик
69'
54'
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
Пас отдал
А. Масуаку
46'
Замена
О. Булут
️️️️
А. Максим
ГОЛ! 1:0!
О. Топрак
Пас отдал
Фернандо
32'
Желтая карточка
Фернандо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
80
Балинт Сабо
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Лейте
89
Сары
21
Топрак
88
Сертел
7
Балчи
20
Фернандо
6
Ракип
70
Синик
16
Фреди
8
Ларссон
11
Райт
4-3-1-2
34
Гюнок
19
Розье
29
Сайсс
23
Велинтон
26
Масуаку
44
Максим
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
27
Редмонд
23
Тосун
9
Абубакар
6
Ракип
2
Флоранус
2
Флоранус
6
Ракип
70
Синик
18
Ндао
18
Ндао
70
Синик
8
Ларссон
91
Йылдырым
91
Йылдырым
8
Ларссон
9
Абубакар
17
Мерас
17
Мерас
9
Абубакар
19
Розье
75
Бингель
75
Бингель
19
Розье
26
Масуаку
20
Уйсал
20
Уйсал
26
Масуаку
44
Максим
6
Булут
6
Булут
44
Максим
23
Тосун
11
Мюлека
11
Мюлека
23
Тосун
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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