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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Антальяспор
Коньяспор - Антальяспор: обзор матча 07 апреля 2023
Коньяспор
07.04.2023, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
24'
М. Демир
45'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Антальяспор
90'
+10
Желтая карточка
У. Гаша
90'
+5
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Фреди
90'
+4
Желтая карточка
Э. Узунхан
Желтая карточка
Ф. Кальво
90'
+3
Желтая карточка
Гильерме
88'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
86'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Б. Пас
86'
84'
Замена
К. Сертел
️️️️
С. Ларссон
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Moreno
76'
70'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
Замена
А. Посуэло
️️️️
М. Диуф
66'
Замена
М. Эмрели
️️️️
М. Демир
66'
57'
Желтая карточка
Фреди
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Райт
Пас отдал
Б. Балчи
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-2-3
23
Сехич
12
Гильерме
2
Огуз
5
Кальво
5
Язгили
8
Пас
6
Дикмен
7
92
Диуф
9
Демир
8
Чекичи
4-2-2-2
23
Лейте
7
Балчи
21
Топрак
42
Узунхан
77
Вурал
20
Фернандо
19
Акыйол
18
Ндао
16
Фреди
11
Райт
8
Ларссон
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
8
Пас
41
Бухалакис
41
Бухалакис
8
Пас
92
Диуф
8
Посуэло
8
Посуэло
92
Диуф
7
11
Мурич
11
Мурич
7
9
Демир
11
Эмрели
11
Эмрели
9
Демир
8
Ларссон
88
Сертел
88
Сертел
8
Ларссон
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
16
Фреди
91
Йылдырым
91
Йылдырым
16
Фреди
Остались в запасе
Коньяспор
Антальяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Коньяспор - Антальяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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