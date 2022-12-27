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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Антальяспор
Истанбул Башакшехир - Антальяспор: обзор матча 27 декабря 2022
Истанбул Башакшехир
27.12.2022, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
57'
Д. Тюрук
66'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Антальяспор
88'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
Ф. Кени
️️️️
Д. Алексич
85'
Желтая карточка
Л. Дуарте
82'
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Окака-Чука
79'
76'
Замена
Э. Эйибиль
️️️️
Г. Байракдар
76'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Б. Балчи
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
69'
Замена
Ф. Нзаба
️️️️
М. Шуиар
69'
69'
Замена
Фреди
️️️️
Л. Адриано
69'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
С. Айдогду
ГОЛ! 2:0!
Д. Алексич
66'
59'
Желтая карточка
Б. Балчи
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрук
Пас отдал
М. Шуиар
57'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Озкан
46'
Желтая карточка
М. Текдемир
33'
27'
Замена
С. Ларссон
️️️️
У. Гаша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
16
Фреди
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бабакан
6
Лима
3
Дуарте
55
Ндайшими
21
Текдемир
9
Алексич
7
Гюрлер
19
Озкан
8
Шуиар
77
Окака-Чука
4-1-1-2-2
1
Уйсал
7
Балчи
21
Топрак
88
Сертел
30
Кудряшов
19
Акыйол
8
Айдогду
27
Гаша
17
Байракдар
11
Райт
4
Адриано
8
Шуиар
32
Нзаба
32
Нзаба
8
Шуиар
19
Озкан
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
11
Траоре
11
Траоре
77
Окака-Чука
9
Алексич
19
Кени
19
Кени
9
Алексич
7
Балчи
2
Флоранус
2
Флоранус
7
Балчи
8
Айдогду
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Айдогду
17
Байракдар
14
Эйибиль
14
Эйибиль
17
Байракдар
4
Адриано
16
Фреди
16
Фреди
4
Адриано
27
Гаша
8
Ларссон
8
Ларссон
27
Гаша
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Антальяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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